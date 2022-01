Phil Collins: Liebes-Drama! Wieso lässt er sich das gefallen?

Phil und Orianne ließen sich 2009 nach neun Jahren Ehe scheiden. Sieben Jahre später die überraschende Wende: Das Ex-Ehepaar versöhnte sich und zog in Phils Villa in Miami ein. Bis der Sänger im August 2020 herausfand, dass Orianne heimlich in Las Vegas einen anderen Mann geheiratet hatte! Es kam zur öffentlichen Schlammschlacht, in der sie behauptete, er hätte fast ein Jahr lang weder geduscht noch seine Zähne geputzt, sei tabletten- und alkoholabhängig. Sie weigerte sich sogar, aus der Villa auszuziehen, verlangte Millionen von ihm.

Jetzt gab sich Orianne auf Instagram als geläuterte Frau: "Ich glaube, dass der emotionale Stress durch die Covid-Quarantäne mich Dinge hat machen lassen, die nicht meiner Natur entsprechen." War ihre heimliche Hochzeit also ein Fehler? Will sie wieder zurück zu ihrem Phil? Schon einmal nahm er die Schmuckdesignerin zurück. Hoffentlich bleibt er diesmal standhaft. Andernfalls nimmt diesen Mann keiner mehr ernst...