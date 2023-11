Pia Tillmann: Autounfall! Große Sorge um die Schwangere und ihr Baby

"Sommerhaus der Stars"

Gewinner 2023 enthüllt! Alle Sieger aus 8 Staffeln

"Das Sommerhaus der Stars" 2023 ist zurück: Zum achten Mal in Folge wagen sich 8 wagemutige Promi-Paare in die Bocholter Pampa. Bei uns erfahrt ihr exklusiv, welches Paar in diesem Jahr gewinnen wird und wer in den vergangenen Staffeln gewonnen hat.