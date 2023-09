Pia Tillmann & Zico Banach: Baby-News bestätigt! Sie zeigt ihre süße Kugel

Schauspielerin Pia Tillmann und Ex-"Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Zico Banach werden Eltern. Das gab das Paar bei Instagram bekannt. "Keine Worte notwendig", schrieben die beiden "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer mit Herzchen-Emojis zu mehreren Bildern, auf denen das Paar ein Ultraschallbild in den Händen hält. Zudem erlaubten die beiden sich noch einen Spaß und veröffentlichten einen kurzen Clip mit dem Kommentar: "Hätten wir mal in der Schule besser aufgepasst." Im Video küssen sich die beiden und der Babybauch von Pia Tillmann ist deutlich zu sehen. "Wieso hat uns niemand gesagt, dass man vom Küssen schwanger wird?", heißt es zudem in dem Clip.