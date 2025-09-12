Pietro Lombardi „am Ende”: Er hat etwas Trauriges zu verkünden

Der Grund: „Ich sitz jetzt im Auto, in 10 Minuten habe ich einen Termin – einen komischen Termin. Also, ich sag mal so, Pflichttermin“. Gemeint war damit die Übergabe seines alten Zuhauses. „Heute ist für mich die letzte Nacht im Haus, weil ich jetzt am Wochenende auch weg bin.“ Dann komme die Hausverwaltung, „dann ist die Übergabe an den neuen Mieter“, so der Sänger sichtlich zerknirscht. Es folgt sein lautes Atmen: „Ob ich meine Kaution zurückkriege, schauen wir mal. Ich informier’ euch.“