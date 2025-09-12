Pietro Lombardi „am Ende”: Er hat etwas Trauriges zu verkünden
Pietro Lombardi durchlebt schwere Tage: Nach seiner Trennung und dem anstehenden Neuanfang musste der Sänger nun Abschied von seinem Haus nehmen. Über fünf Jahre war es sein Zuhause – und der Schmerz darüber ist ihm deutlich anzumerken.
Sein altes Zuhause gibt er auf, sein neues wird er wegen der Trennung von Laura wohl nie beziehen.
© IMAGO / nicepix.world
Pietro Lombardi (33) muss die Konsequenzen seines Verhaltens tragen. Der DSDS-Gewinner von 2011 hat in den vergangenen Wochen einiges durchgemacht. Nicht nur die Trennung von Laura Maria Rypa (29) dürfte ihn emotional belasten, auch der Umzug aus seinem langjährigen Zuhause setzt ihm zu. Auf Instagram ließ Pietro seine Fans nun hautnah an diesem schmerzhaften Kapitel teilhaben – und zeigte dabei eine selten gesehene, verletzliche Seite.
Umzug bringt Pietro an seine Grenzen
Schon am Donnerstag, 11. September, berichtete Pietro in seiner Story, wie sehr ihn die anstehenden Veränderungen fordern. Er sei vollkommen erschöpft gewesen, sowohl körperlich als auch nervlich. „Ich schwöre, ich hatte heute schon sieben Mal nen toten Punkt“, verrät er. Mehrfach habe er am Steuer das Gefühl gehabt, an seine Grenzen zu stoßen, und musste sogar das Auto anhalten, um kurz durchzuatmen.
Der Grund: „Ich sitz jetzt im Auto, in 10 Minuten habe ich einen Termin – einen komischen Termin. Also, ich sag mal so, Pflichttermin“. Gemeint war damit die Übergabe seines alten Zuhauses. „Heute ist für mich die letzte Nacht im Haus, weil ich jetzt am Wochenende auch weg bin.“ Dann komme die Hausverwaltung, „dann ist die Übergabe an den neuen Mieter“, so der Sänger sichtlich zerknirscht. Es folgt sein lautes Atmen: „Ob ich meine Kaution zurückkriege, schauen wir mal. Ich informier’ euch.“
Abschied nach fünf Jahren voller Erinnerungen
Am Freitag, 12. September, war es dann so weit. Mit schwerem Herzen richtete Pietro sich erneut an seine Follower:innen: Mehr als fünf Jahre habe er in dem Haus gelebt, seine Kinder hätten dort ihre ersten Lebensjahre verbracht. Er sprach von schönen Erinnerungen, die er für immer im Herzen behalten werde – und davon, wie sehr er diesen Ort vermissen werde.
„Ich bin einfach am Ende dankbar für alle Momente. Schöne Erinnerungen, die für immer im Herzen bleiben. Ich werde es hier vermissen.“
Pietro Lombardi
Trotz der Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit klang in seinen Worten deutlich an, wie schwer es ihm fällt, diesen Abschnitt hinter sich zu lassen. „Es muss weitergehen“, fügte er hinzu – ein Satz, der weniger nach Zuversicht, sondern vielmehr nach einem Versuch klingt, sich selbst Mut zu machen.
Nach der Trennung: Wie geht es für Pietro weiter?
Die Trennung von Laura Maria Rypa macht den Umzug noch schwieriger. Gemeinsam hatten sie mit ihren Kindern in dem Haus gewohnt, doch ein Bleiben war für Pietro keine Option mehr – der Mietvertrag war bereits gekündigt.
Während Laura offenbar weiter am neuen Haus arbeitet, das jedoch noch renoviert werden muss, ist unklar, wo Pietro nun wohnen wird. Sicher ist nur: Für den 33-Jährigen bedeutet der Abschied nicht nur den Verlust eines Hauses, sondern auch den endgültigen Schlussstrich unter ein wichtiges Kapitel seines Lebens.