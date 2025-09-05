Pietro Lombardi: Jetzt ist es raus – er gibt sein Haus auf
Viele Fans haben sich gefragt, wo Pietro Lombardi nach der Trennung von Laura Maria Rypa eigentlich wohnt. Jetzt gibt der Sänger ein überraschendes Update – und sorgt für mehr Klarheit.
© IMAGO / Panama Pictures
Seit Wochen spekulieren die Fans: Während Laura Maria Rypa (29) offenbart hat, dass sie mit den Kindern erst einmal bei ihren Eltern wohnt, blieb Pietro Lombardi zurückhaltend. Dabei hatten die beiden doch erst zusammen ein Haus gekauft und begonnen, es aufwendig zu renovieren.
Laura berichtete regelmäßig über die vielen Aufgaben, den Stress und die Arbeit rund um das Eigenheim. Doch nach dem Liebes-Aus war plötzlich Funkstille: Wo wohnt Pietro eigentlich?
Pietros altes Zuhause längst neu vermietet
In einer Instagram-Fragerunde am 5. September 2025 wurde der Sänger genau darauf angesprochen. Ein Fan fragte, warum er nicht einfach in seinem alten Haus geblieben sei.
Pietro stellte klar: "Habe vor 3 Monaten meinen Mietvertrag gekündigt und es gibt schon neue Mieter deshalb ist das Haus jetzt weg … Und all meine Kids haben ihr erstes Lebensjahr hier verbracht, so ich werde hier immer vorbei fahren mit einem Lächeln im Gesicht und den Kids sagen, dass sie in diesem Haus ihr erstes Lebensjahr verbracht haben. Das wird für immer bleiben."
Ein emotionaler Abschied
Damit ist klar: Das Kapitel ist für Pietro endgültig beendet. Das Haus, in dem seine Kinder ihre ersten Jahre verbracht haben, wird für immer in Erinnerung bleiben, aber es gehört nun anderen. Für seine Fans bedeutet das auch: Die Frage nach seinem aktuellen Wohnort bleibt unbeantwortet. Sicher ist nur – in das alte Haus wird Pietro nie zurückkehren.