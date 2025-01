Pietro Lombardi: Baby-Absage! Der Sänger will nicht mehr

In einer Fragerunde bei Instagram hat der Sänger nun die Fragen seiner Fans beantwortet. Und wie so oft, wollte einer von ihnen wissen, ob er und Laura (29) sich noch mehr Kinder wünschen. Pietros Antwort ist überraschend: "Laura ja – Pietro eher nein." Wie bitte? Sind die beiden sich etwa nicht einig, wenn es um die weitere Familienplanung geht? Es scheint so. Pietro verrät allerdings auch noch mehr. "Wenn wir das zusammenrechnen, Antwort Pietro und Antwort Laura kommt raus: wahrscheinlich ja!" Laura hat hier ganz offensichtlich die Hosen an...

Dass Pietro sich aktuell kein weiteres Kind vorstellen kann, könnte ganz bestimmte Gründe haben. Söhnchen Amelio ist erst wenige Monate alt und hält die ganze Familie sicherlich auf Trab. Aber auch beruflich ist der 32-Jährige gerade vollkommen ausgelastet. Er ist dieses Jahr auf Tour und startet mit einer eigenen Halle durch, in der Live-Podcasts, Streaming-Events und vieles mehr stattfinden soll. Wenn der große Stress vorbei ist, ist vielleicht auch Pietro wieder offen für die Familienplanung – und eine kleine Prinzessin ...

Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Hochzeit auf Eis. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: