Pietro Lombardi: Baby-Beichte kurz nach der Geburt! "Ich wollte immer ein Mädchen"

Dass Pietro Lombardi ein echter Vollblut-Papa ist, beweist er immer wieder aufs Neue. Die Zeit mit seinen drei Söhnen ist für ihn das Kostbarste auf der Welt. Doch eine Sache scheint dem DSDS-Star noch zum vollkommenen Familien-Glück zu fehlen: Eine kleine Tochter!

Auf Instagram ließ er nun durchsickern: "Ich wollte immer ein Mädchen. So eine kleine Prinzessin." Weiter betont er jedoch auch, dass er "sehr happy mit drei Jungs" wäre. Dennoch geht ihm der Traum von einer Tochter wohl nicht aus dem Kopf. "Ich liebe meine Jungs über alles, aber einmal ..."

Und wie sieht seine Verlobte Laura Maria Rypa das? Nach den Komplikationen der letzten zwei Schwangerschaften, scheint sie sich nun erstmal eine Pause zu wünschen. Sie schreibt auf die Frage eines Fans in ihrer Story, ob sie weiteren Nachwuchs möchte: "Am liebsten schon, aber dann erst in 2-3 Jahren. Aber das entscheide ich ja nicht allein." Auf das Go von ihrem Liebsten muss sie wohl nicht lange warten. Wenn es nach Pietro ginge, könnte er wohl nicht schnell genug Vater einer Tochter werden. Bleibt abzuwarten, ob das Schicksal ihm diesen Wunsch noch erfüllen wird.

Warum die Hochzeit von Pietro und Laura Maria trotzdem auf Eis liegt, erfährst du im Video: