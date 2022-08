Pietro Lombardi: Das denkt Ex-Frau Sarah Engels über die Babynachrichten

So krönte Sarah nämlich prompt den "Instagram"-Post, durch den Pietro und Laura Maria die Babynews bekannt gaben, mit einem zuckersüßen "Herz". Eine ehrliche Geste, die zeigt: Sarah und Pietro sind nach den turbulenten Zeiten, in denen sie nach ihrer Trennung steckten, definitiv mit sich im reinen! So konnte auch Pietro die Begeisterung über Sarahs Schwangerschaft mit Tochter Solea kaum in Worte fassen! Damals schwärmte Pietro: "Ich werde für das Kind von Sarah und Julian immer da sein. Wenn die Hilfe brauchen, werde ich immer da sein, als wäre das mein eigenes Kind." Wie es wohl mit der wachsenden Patchworkfamilie weiter geht? Wir können definitiv gespannt sein ...