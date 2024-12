Pietro Lombardi: Depressionen! Er holte sich psychologische Hilfe

Dass es mal nicht ganz so gut läuft, ist "vollkommen in Ordnung und ist nichts, wofür man sich schämen sollte", so Pietro. "Wenn du Probleme hast, versuche einfach, mit Mitmenschen zu sprechen, die dir guttun", ist sein Appell an seine Fans.

Da DSDS in Zukunft kein Thema mehr für Pietro sein wird, konzentriert er sich jetzt voll und ganz auf ein neues Herzensprojekt: "Ich habe jetzt mit Partnern eine Eventhalle in Chemnitz, in der wir viele tolle Veranstaltungen machen werden. Ein Kinderfestival, Events für Mamas, für Familien."