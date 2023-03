Pietro Lombardi: Erneute Jubel-News kurz nach der Geburt!

Bereits vor Kurzem ließ der Sänger durchsickern, dass es sein Erfrischungsgetränk in zwei Sorten geben wird: "LombiCola! Freut euch auf zwei leckere Sorten: die freshe Classic oder die Zero ohne zugesetzten Zucker". Noch in diesem Monat soll es dann schon soweit sein und Fans können sich erstmals Pietro Lombardis Cola im Laden holen. Bleibt abzuwarten, wie der Drink bei seinen Anhängern ankommen wird...

Auch interessant:

Welch eine steile Karriere der DSDS-Star bereits hinlegte, erfährst du im Video: