Pietro Lombardi: Intime Sex-Beichte! Jetzt legt er die Karten auf den Tisch

Pietro Lombardi bewies mal wieder, wie nah er seinen Fans steht. In einer offenen Fragerunde bei Instagram durfte seine Community alles fragen, was sie schon immer über den Sänger wissen wollten. So kam es auch zu einer ziemlich brisanten Frage!

Ein Follower von Pietro wollte von ihm wissen, wann er das letzte Mal Sex hatte. Eine Frage, die die meisten Promis vermutlich ignoriert hätten. Doch Pietro antwortet mit Vergnügen! "Locker zwei bis vier Tage brutto her.", gibt der Sänger zu. Doch ob das wirklich der Realität entspricht, bleibt fraglich. Denn bei seiner Antwort verwendet der "DSDS"-Gewinner auch zwei lachende Emojis.

Was diese Antwort zu bedeuten hat, bleibt unklar. Doch erst kürzlich klagte Pietro offen über sein Gewicht. Denn der Sänger hat ordentlich zugenommen. Diesen Pfunden sagt er nun den Kampf an. Letztlich auch, um den Frauen zu gefallen, wie er zugab...