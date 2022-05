Pietro Lombardi: Jaa, noch ein kleiner Alessio

Erst kürzlich spielte der 29-Jährige das Kindermädchen für den Nachwuchs eines Kumpels, wuppte Babybetreuung und Wochenendeinkauf ganz locker, wie man anhand seines Insta-Postings sehen konnte. Und natürlich hatte Papa auch noch einen Arm für das eigene Söhnchen Alessio (6) frei … Am liebsten hätte der Sänger gleich eine eigene Fußballmannschaft zu Hause: "Ich möchte noch viel mehr Kinder, weil es einfach das schönste Geschenk ist, Papa oder Mama zu sein", stellt er klar. "Ich wünsche mir safe noch ein bis drei Kinder in den nächsten zwei bis drei Jahren." Selbst bei Ex-Frau Sarah Engels (29) und ihrem Ehemann Julian (29) bot Pietro nach der Geburt von deren Töchterchen Solea seine Babysitting-Dienste an, ließ das Paar wissen: "Wenn was ist, Onkel ist da." Süß! Bei so viel Kinderliebe verwundert es kaum, dass der Vollblut-Papa jetzt sogar ein eigenes Kinderbuch geschrieben hat! Die Geschichte über den kleinen Dino Tino erscheint am 3. Juni und macht den Musiker richtig stolz: "Ich habe seit über zehn Jahren diesen Traum, mein eigenes Kinderbuch mit euch zu teilen", freut er sich zu Recht. Jetzt kann Pietro den Knirpsen beim Aufpassen nicht nur Schlaflieder singen, sondern auch noch aus dem eigenen Buch vorlesen! Mary Poppins kann einpacken …