Sarah Lombardi: Enthüllt! So heißt Alessio nach der Hochzeit

Via "Instagram" hatten die Fans von Sarah nach der Hochzeit jetzt die Möglichkeit, ihrem Idol ein paar Fragen zu stellen. So wollte ein neugieriger Follower wissen, wie Alessio nach der Hochzeit heißt. Sarah blieb ihm eine Antwort nicht lange schuldig und erklärte: "Alessio wird einen Doppelnamen bekommen und Lombardi-Engels heißen." Wie Sarah ergänzt, habe sie das gemeinsam mit Pietro entschieden. Sie "fanden beide, dass es die beste Lösung ist und er so zu beiden die Verbindung hat." Sie ergänzt: "Das war mir sehr wichtig." Wow! Ehrliche Worte, durch die deutlich wird: Sarah und Pietro konnten die Streits der vergangen Jahre endlich hinter sich lassen und handeln so, wie es für Alessio am Besten ist.

Ob Sarah in der nächsten Zeit noch mehr Hochzeits-Details preis geben wird? Wir können gespannt sein...