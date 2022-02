Pietro Lombardi: Juhuu, noch ein Baby für den Sänger!

Schon kurz nach der Geburt von Sarah Engels' Tochter offenbarte Pietro, dass auch er sich noch mehr Kinder im Leben wünscht. So berichtete er damals seiner Community via "Instagram": "Also ich weiß, es wird ne schlaflose Zeit, aber ich wünsche mir safe noch 1-3 Kinder, in den nächsten 2-3 Jahren." Doch wie nun durch Pietro bekannt gegeben wurde, kam ihm seine Schwester Sara Renzino bei der Kinderplanung scheinbar zuvor. Via "Instagram" verkündet der Sänger nämlich jetzt voller Begeisterung, dass er Onkel wird! Pietro erklärt dazu: "Onkel Pietro wartet." Und auch Pietros Schwester ist überglücklich: "Mama und Papa warten auf dich, Amore." Bis Pietro seinen Neffen kennenlernen wird, vergeht allerdings noch ein wenig Zeit. So ist Sara erst in der 13. Schwangerschaftswoche. Vorfreude ist jedoch bekanntlich die schönste Freude...