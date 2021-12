Pietro Lombardi: Knallharte "DSDS"-Abrechnung!

Zwei Jahre saß Pietro Lombardi in der Jury von "DSDS". Doch dann wurde nicht nur er von RTL abserviert, sondern auch Poptitan Dieter Bohlen. Trotzdem blickt Pietro positiv auf die Zeit zurück. "Natürlich vermisse ich 'DSDS', das ist mein zu Hause und ich vergesse nie, woher ich komme", gibt er bei einer Fragerunde auf Instagram zu. In der nächsten Staffel werden Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad ihre Plätze einnehmen. Pietro glaubt jedoch nicht, dass die neue Jury-Konstellation an die alten Erfolge anknüpfen kann...

