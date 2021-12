Pietro Lombardi: Krankenhaus-Drama! Große Sorge um Ex-Freundin Laura Maria

Große Sorge um Laura

Am Wochenende hatte sie leider nicht so erfreuliche Nachrichten für ihre Anhänger. "Ich habe extreme Schmerzen und weiß einfach nicht, was los ist“, klagt Laura Maria in ihrer Story. Kurz darauf fährt sie zur Sicherheit zum Arzt. "Mir gehts gut. Ich werde morgen operiert. Melde mich die Tage bei euch", erklärt sie anschließend.