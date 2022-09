Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Trennung trotz Baby?

Beeindrucken lassen sich Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa von dem vielen Gegenwind nicht. Sie freuen sich auf ihre gemeinsame Zukunft mit ihrem Baby und denken nicht an Trennung. Oder doch?

Denn bald wollen die beiden auch zusammen ziehen. Dafür wird nun alles vorbereitet. "Wir wissen noch nicht ganz genau wann, weil wir im Haus noch vieles vorhaben. Wir machen ein neues Zimmer für Alessio, dann das Babyzimmer. Wir wollen alles ein bisschen kindgerechter machen", so die 26-Jährige bei Instagram. Doch sie verrät auch, dass sie ihre alte Wohnung behält. Wie bitte?

"Ich behalte die Wohnung, weil er ja öfters unterwegs ist, vor allem in der DSDS-Zeit", erklärt sie. "Und da ist es mir lieber, wenn ich dann in der Nähe von meinen Eltern wohne. Falls was sein sollte. Also werde ich die Wohnung behalten, aber ansonsten werde ich dort leben."

Und sollten sich Pietro und Laura doch trennen, hätte sie immer einen Ort, an den sie zurückkehren könnte...