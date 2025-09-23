Pietro Lombardi mit kurioser Anspielung auf Partnerin an seiner Seite
DSDS-Star Pietro Lombardi sorgt mal wieder für Gesprächsstoff: In seiner neuesten Instagram-Story zeigt er sich im Bett – allerdings nicht allein. Was steckt hinter der schrägen Andeutung?
Pietro Lombardi ist immer wieder für Überraschungen gut.
© IMAGO / Harald Deubert
Pietro Lombardi (33) ist bekannt dafür, sein Privatleben gern mit einem Augenzwinkern zu teilen. Jetzt überraschte er seine Fans mit einer besonders kuriosen Story: Der Sänger liegt gemütlich unter der Bettdecke – und neben ihm ist ein selbst gezeichnetes Strichmännchen mit lila Haaren platziert. Dazu schrieb er: „Gute Nacht von uns“.
Ob das nun ein kleiner Scherz über sein Liebesleben ist oder eine versteckte Anspielung auf eine unbekannte Dame, darf sich jeder selbst überlegen. Humor beweist er damit allemal. Pietro weiß eben, wie er seine Community zum Schmunzeln bringt – und das selbst in Zeiten, die seinem Image nicht gerade zuträglich sind. Die Trennung von Laura Maria Rypa (29), der Mutter zweier seiner Kinder, bringt nämlich auch viele unschöne Dinge ans Licht. So entdeckten Fans kürzlich ein Loch in Lauras Kleiderschrank, das sie für einen Faustabdruck halten.
Nach der Trennung: Übergangslösung bei Kumpel Olli Pocher
Die Story kommt nicht zufällig genau jetzt. Erst kürzlich wurde bekannt, wie die aktuelle Wohnsituation des Sängers aussieht. Jetzt bestätigt er per Instagram selbst: Nach seiner Trennung wohnt er vorübergehend bei Freund Oliver Pocher (47) – allerdings nicht in einer klassischen WG, wie er klarstellte.
Er hat im Keller einen 25 Quadratmeter großen Bereich mit separatem Eingang, den er als Rückzugsort nutzt. „Mir wäre es ehrlich gesagt unangenehm, jedes Mal durchs Haus zu laufen, wo eben die Kinder und die Familie sind“, erklärt er. Das kleine Reich sei für ihn eine gute Übergangslösung, um in Ruhe zu überlegen, wie es weitergeht – ohne Druck und ohne überstürzte Entscheidungen.
Fans rätseln über Pietros Bett-Story
Vor diesem Hintergrund wirkt die Strichmännchen-Aktion noch witziger: Während Pietro betont, aktuell keinen großen Bedarf an Luxus oder Ablenkung zu haben, malt er sich kurzerhand eine „Partnerin“ ins Bett. Kürzlich hatte er eine Aussage zu einer möglichen neuen Freundin und dem Thema Dating getroffen, die in dieses Bild passt.
Die Fans nehmen’s mit Humor: Zwischen Spekulationen über eine neue Liebe und lautem Lachen feiern viele seinen Einfall. Ob aus der Zeichnung vielleicht schneller Ernst wird, als aktuell anzunehmen ist, wird sich zeigen müssen. Fürs Erste reicht ihm, wie er selbst sagt, sein kleines Zimmer aber völlig aus.
Eines ist klar: Mit dieser Story hat Pietro Lombardi mal wieder bewiesen, dass er auch in einer Umbruchphase nicht den Spaß verlieren will.