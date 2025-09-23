Pietro Lombardi mit kurioser Anspielung auf Partnerin an seiner Seite

Ob das nun ein kleiner Scherz über sein Liebesleben ist oder eine versteckte Anspielung auf eine unbekannte Dame, darf sich jeder selbst überlegen. Humor beweist er damit allemal. Pietro weiß eben, wie er seine Community zum Schmunzeln bringt – und das selbst in Zeiten, die seinem Image nicht gerade zuträglich sind. Die Trennung von Laura Maria Rypa (29), der Mutter zweier seiner Kinder, bringt nämlich auch viele unschöne Dinge ans Licht. So entdeckten Fans kürzlich ein Loch in Lauras Kleiderschrank, das sie für einen Faustabdruck halten.