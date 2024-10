Pietro Lombardi: Nach Trennungsgerüchten - Jetzt schwärmt er von einer anderen Frau!

Pietro Lombardi (32) machte in den vergangenen Tagen einige unschöne Schlagzeilen: Der DSDS-Juror soll seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) angeblich in der Nacht auf den 7. Oktober angeschrien und - mit ihrem sechs Wochen alten Baby in der Trage - geschüttelt haben, das berichtete zumindest die "Bild". Laura habe anschließend die Polizei gerufen und sei ins Krankenhaus gefahren. Pietros Anwalt Simon Bergmann (48) beteuerte sofort die Unschuld seines Mandanten.

Viele Tage äußerten sich weder Pietro noch Laura zu den Geschehnissen. Klar war auch nicht, ob sie das Paar deshalb getrennt hat. Dann das langersehnte Statement: "Hallo zusammen, bisher konnten wir uns leider nicht bei euch melden oder etwas dazu sagen. Wir sind wirklich schockiert, was gerade alles in den Medien verbreitet wird, und dass dabei auch Dinge auftauchen, die nicht richtig recherchiert und wiedergegeben sind", so Laura und Pietro auf Instagram. Das Paar veröffentlichte ein gemeinsames Foto und erklärte ihre Entscheidung so: "Da die Paparazzi uns auf Schritt und Tritt verfolgen und uns belästigen, um das erste Bild von uns zu bekommen, nehmen wir ihnen das hiermit weg."

Offenbar ist wieder alles gut im Hause Lombardi/Rypa. Doch in der neuesten Folge von "Deutschland sucht den Superstar" schwärmt Pietro auf einmal von einer anderen Frau!