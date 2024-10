Pietro Lombardi: Überraschendes Statement auf der Bühne! Er erklärt Laura-Skandal so

"Ich bin auch nur ein Mensch mit Emotionen und ich versuche heute für euch trotzdem den schönsten Abend zu machen, den es gibt. Und ich glaube, das können wir zusammen schaffen, denn uns kriegt keiner runter", so Pietro Lombardi (32) am Sonntagabend (20. Oktober) auf der Bühne des Bielefelder Lokschuppens. Fans waren überrascht, dass der Sänger tatsächlich in seiner alten Heimat aufgetaucht war, immerhin war er seit den furchtbaren Schlagzeilen über einen angeblichen gewalttätigen Zwischenfall mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten.