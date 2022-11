Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Unzufrieden! Sie vermisst ihre Vergangenheit

Während einer Fragerunde auf Instagram gesteht die werdende Mama, dass sie ihren alten Job vermisse: "Ich sage so oft zu Pi, dass ich meinen alten Job schon krass vermisse." Weiter erklärt sie, was sie an ihrem Job als Rechtsanwaltsfachangestellte so mochte: "Ich liebe Ordnung und alles, was dazu gehört", verriet die 26-Jährige. Um ihrer Leidenschaft trotzdem irgendwie nachgehen zu können, mache sie wohl nun den Papierkram von ihrem Verlobten. So ist bestimmt beiden geholfen!

