Pietro Lombardi: Raus bei DSDS - die Fans fordern seinen Rauswurf

Bereist am Mittwoch hat sich der Sender zu dem Vorfall geäußert. "Pietro und sein Anwalt dementieren die Vorwürfe mit Nachdruck. Darüber hinaus haben Laura und Pietro parallel auf Instagram ein Statement veröffentlicht. RTL wird die Entwicklungen und Ermittlungen in dieser Sache weiter eng verfolgen. Die heutige 'DSDS"-Sendung wird nach aktuellem Stand/bis auf Weiteres wie geplant ausgestrahlt", hieß es in dem Statement. Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen. Und wenn es so weitergeht, könnte es eng für Pietro werden. Denn viele Fans finden es falsch, ihn weiterhin in der Jury der Castingshow sitzen zu sehen!

"Sofort raus aus der Jury", schreibt ein Follower bei Instagram. Ein anderer meint: "Blutergüsse am Hals ??? Time to Go Bub!!!!" Außerdem fordern die Fans: "Solltest du die Vorwürfe nicht entkräften können, dann mach den Abflug. Oder um es freundlicher zu formulieren - trete bitte sofort zurück!"

Der Druck ist also hoch und der Sender ist dafür bekannt, auch mal kurzen Prozess zu machen - wie beispielsweise bei Michael Wendler! Es bleibt also abzuwarten, wie es für Pietro in Zukunft weitergeht!

Anmerkung der Redaktion: Solltest du selbst von Gewalt betroffen sein oder eine Betroffene kennen, wende dich bei akuter Gefahr unter 110 an die Polizei. Hilfe bekommst du darüber hinaus auch beim Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 08000 116 016 oder bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Eine Übersicht zum Thema Frauenhäuser / Frauenberatungsstellen findest du unter: http://www.frauenhauskoordinierung.de.