Pietro Lombardi und Sarah Engels: Diese heftigen Vorwürfe standen damals im Raum

Und weiter: "Du rufst extra die Polizei, damit ich... Du hast mich provoziert, hast mich von der Tür weggeschubst. Die Polizei hätte nicht kommen müssen." Später räumte Pietro Lombardi in einem Facebook-Statement ein, er habe seine Ex "weggeschubst", was ihm heute leidtue. "Es hat mich sehr getroffen, was passiert ist. Eine Anzeige wäre jedoch nicht nötig gewesen", erklärte er 2016 weiter.