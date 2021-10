Pietro Lombardi: Schlussstrich! Nun greift er hart durch

"Bis zum 25. November müssen zehn Kilo runter", sagt Pietro Lombardi in einer Instagram-Story. Deshalb will der einstige Sportmuffel nun das Fitnessstudio öfter aufsuchen und dort trainieren. Die Community will er an seinen sportlichen Aktivitäten teilhaben lassen und postet dazu immer wieder regelmäßige Updates. Der Grund für den strengen Zeitplan: Demnächst startet seine Tour. Und bis dahin sollen die Kilos runter - ob er das wirklich schaffen wird, bleibt abzuwarten...

