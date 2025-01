Pietro Lombardi spricht offen über Geldprobleme

Trotz finanzieller Krise schaut er nach vorne

Auch wenn Pietro Lombardi derzeit sich (angeblich) mit finanziellen Sorgen herumschlägt, bleibt der Fokus klar auf der Zukunft gerichtet. So kündigte er in seiner Story ebenfalls an, dass er und Laura Maria Rypa dieses Jahr wahrscheinlich nicht in TV-Shows zu sehen sein werden. Pietro wolle seinen Fokus nämlich auf sein neues Album "Kapitel" richten, das am 17. Januar erscheinen soll. Außerdem bleibt die Erweiterung der Familie nicht ausgeschlossen und es gibt anscheinend noch Diskussionsbedarf.

Und wie läuft es zwischen "Pi" und seiner Ex-Frau Sarah Engels? Das erfahrt ihr im Video: