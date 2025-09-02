Pietro Lombardi verteidigt sich: "Es ist keine Lüge"

In letzten Instagram-Story von Montag, 1. September 2025, reagierte Pietro auf eine Fan-Frage: "Warum warst du beim Yoga nicht dabei?". Gemeint war damit ein Gruppenevent während der "Rentnertour", bei dem die anderen Jungs viel Spaß hatten. Mit ernster Stimme erklärte er: "Ich schwöre, ich habe mich nicht gedrückt. Ich habe gefacetimt mit den beiden Jungs, mit den beiden Kleinen und mit Alessio." Das habe länger gedauert, als gedacht. "Ich schwöre, das ist keine Lüge, wirklich!"