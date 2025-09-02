Pietro Lombardi verteidigt sich: "Es ist keine Lüge"
Pietro Lombardi rechtfertigt sich nach seiner Männertour – und gerade wegen der Trennung von Laura Maria Rypa horchen die Fans ganz genau hin.
Bei einem Thema versteht Pietro Lombardi vor allem aktuell keinen Spaß!
© IMAGO / Jan Huebner
Die sogenannte "Rentnertour" mit Streamer-Kollegen wie Trymacs (31) und Sascha Hellinger (30) war für Pietro Lombardi (33) eine Mischung aus Chaos, Spaß und ungefilterten Momenten. Doch während der Sänger sich dort ausgelassen zeigte, kam parallel bei vielen Fans ein mulmiges Gefühl auf. Denn gerade nach der frischen Trennung von Laura Maria Rypa (29) wird jedes Detail seiner Aussagen unter die Lupe genommen – besonders dann, wenn es um seine Kinder geht.
Fehlen bei "Termin" – und schnelle Rechtfertigung
In letzten Instagram-Story von Montag, 1. September 2025, reagierte Pietro auf eine Fan-Frage: "Warum warst du beim Yoga nicht dabei?". Gemeint war damit ein Gruppenevent während der "Rentnertour", bei dem die anderen Jungs viel Spaß hatten. Mit ernster Stimme erklärte er: "Ich schwöre, ich habe mich nicht gedrückt. Ich habe gefacetimt mit den beiden Jungs, mit den beiden Kleinen und mit Alessio." Das habe länger gedauert, als gedacht. "Ich schwöre, das ist keine Lüge, wirklich!"
Dass er seine Abwesenheit damit begründet, sich um seine Kinder gekümmert zu haben, zeigt, wie sensibel das Thema aktuell ist. Viele Fans erinnern sich: Schon bei seinem ersten Konzert nach der Trennung in Bad Elster hatte Pietro auffällig nur über seine Kinder gesprochen, nicht aber über Laura. Damit stellte er klar, wie sehr Alessio (10), Leano (2) und Amelio (1) für ihn im Mittelpunkt stehen – und kam indirekt doch auf die Trennung zu sprechen.
Pietro Lombardi: Familienmensch trotz Trennung
Dass er auch während der Männertour die Facetime-Calls mit seinen Kindern hervorhebt, wirkt wie eine Botschaft: Er möchte zeigen, dass er trotz Party-Stimmung den Familienvater in sich nicht vergisst. Denn nicht allen Fans gefiel es, wie ausgelassen Pietro sich zwischen Lachanfällen, Männerabenden und lustigen Clips präsentierte. Schließlich steckt Laura gerade mitten in einer schweren Phase.
Seine Ex-Partnerin teilt derzeit eher Inhalte, die ihre Belastung deutlich machen: den Stress mit dem Hausbau, ihren starken Gewichtsverlust und die emotionale Achterbahnfahrt nach der Trennung. Viele Follower spüren: Während Pietro sich öffentlich amüsiert, kämpft Laura mit den Folgen.
Was geschieht hinter den Kulissen?
Die Gegenüberstellung könnte kaum größer sein: Pietro als Streamer, Spaßvogel und Musiker – Laura als verletzte Mutter, die offen über ihren emotionalen Stress spricht. Dass Pietro nun immer wieder seine Kinder ins Spiel bringt, wirkt wie der Versuch, diese Diskrepanz abzufedern.
Ob inszeniert oder aus ehrlicher Sorge: Seine Botschaft ist eindeutig. Pietro Lombardi will zeigen, dass er ein engagierter Vater ist, der auch auf einer Männertour sein Herz bei den Kindern hat.
Für seine Fans bleibt er damit eine widersprüchliche Figur: der ausgelassene Entertainer, der Tränen lacht – und gleichzeitig der Vater, der im Schatten der Trennung versucht, Verantwortung zu betonen.
Instagram/Pietro-Lombardi