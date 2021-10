Pietro Lombardi & Jenefer Riili: Jaa, jetzt ist es raus!

Es ist definitiv kein Geheimnis mehr: Pietro vergibt gerne "Likes" an Jenefer. So wird auch unter dem neusten "Instagram"-Beitrag der Beauty schnell deutlich, dass sie damit bei Pietro Lombardi voll ins Schwarze getroffen. Es ist nämlich erneut zu sehen, dass der Sänger unter dem Beitrag der Reality-Teilnehmerin einen dicken "Like" hinterlassen hat! Für Jenefer sicherlich ein ganz besonderer Moment! Schließlich ist es nicht unbedingt selbstverständlich, dass man aus den eigenen Promireihen so treue Unterstützung erhält! Aber nicht nur Pietro ist ein echter Jenefer-Fan! Auch Andrej Mangold und Jenefer fanden durch ihre Teilnahme bei "Kampf der Realitystars" zu einander und verstehen sich immer noch blendend! So ist auch Andrej ein treuer "Like"-Vergeber in Jenefers Account! Mehr gegenseitiger Promi-Support geht wohl kaum...