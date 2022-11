Pietro Lombardi & Laura Maria: Verraten! Sind sie längst verheiratet?

Möglich. Denn in seinem Podcast "ON OFF" plauderte Pietro kürzlich aus, dass die Trauung noch dieses Jahr stattfinden soll. "Wir wollen auf jeden Fall heiraten, bevor das Kind da ist", so der "DSDS"-Juror. Mal sehen, wann Pietro und Laura das Rätsel endlich auflösen...

Baby-Hammer bei Helene Fischer! Ex Florian Silbereisen hat sich verplappert. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: