Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Baby-Alarm nur 6 Monate nach Leanos Geburt

Anfang des Jahres kam der kleine Leano zur Welt. Dass der Nachwuchs von Pietro Lombardi und seiner Laura Maria kein Einzelkind bleiben wird, erzählte das Paar jetzt in einer Q&R-Runde via Instagram. Das Paar forderte ihre Fans dazu auf, Fragen zu stellen, und zwar "egal was".

Natürlich fackelten die Follower nicht lange: "Wie viele Kinder wollt ihr noch haben?", wollte jemand wissen.