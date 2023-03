Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa bestätigen: "Wir gehen gerade so ein bisschen getrennte Wege."

Aktuell wohnt der Musiker mit Söhnchen Alessio unten im Haus, während Laura Maria und Leano sich im ersten Stock eingenistet haben. Während Laura sich um den Säugling kümmert, pflegt der Musiker nicht nur sich selbst, sondern auch Alessio - samt Tee und Suppe.

Für die Familie ist die Situation ein bisschen komisch. Statt sein Kind in den Schlaf zu knuddeln, muss Pietro Leano und seiner Laura per FaceTime Gute Nacht sagen. Und auch das Essen wird per Aufzug geliefert. Denn der Musiker schickt Laura das bestellte Abendessen ganz kontaktfrei per Lift zu. Kreativ ist er...

Bleibt nur zu hoffen, dass der Infekt bald Geschichte ist und sich die ganze Familie wieder fest in den Arm nehmen kann.

