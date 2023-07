Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Jetzt geht es ums Geld

Die gelernte Anwaltsfachangestellte schaut genau hin, bevor sie die Geldbörse zückt, kauft bei günstigen Modeketten oder im Discounter. Auf die Frage bei einem Q&A auf Instagram, was das Paar im Monat so ausgibt, lautete ihre sparsame Antwort dann auch: "Ich glaube, es sind nicht mal 1.000 Euro." Als Pietro anmerkt, "das müsste weitaus mehr sein. Essen, Trinken, Bestellen – all in all … Ich sage 3.000 Euro", reagiert Laura entsetzt: "Bist du bekloppt!?", fragt sie ungläubig. "Selbst mit Klamotten sind meine Ausgaben nicht so hoch!" Autsch. Das klingt, als wäre ein klärendes Gespräch in Sachen Haushaltsbudget fällig … Schließlich ist Pietros Schwäche für Luxus Laura schon lange ein Dorn im Auge, "Du hast saumäßig viel Geld rausgeworfen", warf sie ihrem Liebsten schon früher mal vor. Genau deshalb war Pietros Idee, dass Laura die Ausgaben regelt: "Die Finanzen macht Laura jetzt, ich vertraue ihr alles an", hatte der Sänger schon vor Monaten angekündigt. "Ich will nun Geld anders investieren, in sinnvolle Sachen." Guter Plan! Nur bei der Umsetzung scheint es noch zu haken …