Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Jetzt packen sie über das Baby-Geschlecht aus!

Jedoch betont die Influencerin auch, dass sie ihre Fans auf dem Laufenden halten und ihnen das Geschlecht ihres Babys mitteilen werden, sobald sie es wüssten. Pietro hat jedoch bereits eine kleine Vorahnung und lässt durchsickern: "Hauptsache gesund, keine Frage! So eine kleine Prinzessin wäre schon schön. Mein Bauchgefühl sagt Junge". So so, bleibt abzuwarten, ob der DSDS-Star damit am Ende Recht behalten wird.

Wie die turbulente Liebesgeschichte mit seiner Laura ihren Lauf nahm, erfährst du im Video: