Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Trennung am Valentinstag!

So so, da scheint wohl aktuell Laura Maria Rypa die Hauptverdienerin im Hause Lombardi zu sein. Klar, dass Pietro da auch einmal in Kauf nimmt, seine Laura Maria am Tag der Liebe nicht zu sehen, wenn es um seinen Job geht. Zuvor betonte er ebenfalls, dass er vom Valentinstag sowieso nicht viel halte: "Valentinstag hat keine Bedeutung, nur Geldmacherei. Wenn du deine Frau lieb hast, schenke ihr an einem Freitag mal Rosen, aber nicht an diesem Klischeetag."

