Pietro Lombardi & Sarah Engels: Neues Familien-Drama! Jetzt muss Alessio darunter leiden

Warum war Alessio nicht bei Papa Pietro?

"Wir hatten ein richtig schönes, romantisches Wochenende in Rom. Was für eine schöne Stadt. Irgendwie hatten die Architekten damals ein echt gutes Händchen. Und die Pizza, Pasta und der leckere Nachtisch hier ist unwiderstehlich", schwärmt Sarah in ihrem Posting auf Instagram. "Wir hatten ein super schönes Hotel, mitten im Zentrum und alles fußläufig zu erreichen." Und ihre Kinder? Die waren bei Julians Eltern geparkt. Veronika ging mit ihrer Enkelin und ihrem Stiefenkel Alessio in einen Wildpark. Dort wurden Ziegen gefüttert und gestreichelt. Doch viele Fans fragten sich: Warum war Alessio nicht bei seinem Papa Pietro Lombardi? Denn der richtete zur gleichen Zeit mit seiner schwangeren Verlobten Laura Maria seine Villa neu ein, inklusive Alessios Kinderzimmer. "Alessio kann genauso gut bei Pietro bleiben, solange Sarah verreist. Nur Sarah traut Pietro viel zu wenig in der Kindererziehung zu", ätzen die Follower.

Tatsächlich gab es in letzter Zeit zwischen Pietro und Sarah wieder richtig Zoff. Als Alessio bei Lauras Babyparty plötzlich mit einem blondierten Irokesen-Haarschnitt auftauchte, beschwerte sich Sarah öffentlich, dass das nicht mit ihr abgesprochen wurde. War das also jetzt die Retourkutsche für Pietros Verhalten? Selbst Weihnachten wird der süße Alessio nicht bei seinem Papa sein. Nur am 24. am Vormittag, wie Pietro jetzt traurig verriet. Dabei gilt der Sänger als liebevoller Vater. Das bestätigte auch Laura öffentlich: "Pietro ist ein sehr guter Papa, an dem sich viele eine Scheibe abschneiden sollten."

Scheint jedoch so, als wenn Sarah das ganz anders sieht. Der einzige, der aber darunter leidet, ist am Ende der kleine Alessio.

