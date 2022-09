Pietro Lombardi & Sarah Engels: Heftige Schlammschlacht! Der Zoff eskaliert

Inzwischen sind die Kommentare unter dem Instagram-Post gelöscht. Doch den Vorwurf seiner Ex will Pietro nicht auf sich sitzen lassen, sondern ihn ins rechte Licht rücken. "Sie kennt die Wahrheit rund um die ganze Haar-Geschichte. Was die Leute denken oder was sie erzählt, wie schockiert sie ja ist, dass sie angeblich nichts wusste ... das lass ich jetzt mal so stehen. Ich will hier keine Hetzjagd starten. Wenn Sarah sagt, sie wusste von nichts, dann lass ich das so stehen. Sie kennt die Wahrheit", wie er gegenüber "BILD" verrät. Ob das Kriegsbeil damit nun endlich begraben ist, wird sich zeigen...