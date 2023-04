Pietro Lombardi: Zeigt er hier aus Versehen das Gesicht von Baby Leano?

Schon vor der Geburt seines zweiten Sohnes Leano machte Pietro Lombardi klar, dass er in Zukunft die Gesichter seines Nachwuchses nicht mehr öffentlich zeigen will. Das gelang ihm und seiner Verlobten Laura Maria Rypa bislang auch mit Bravour. Trotz vieler privater Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Eltern, bekamen ihre Fans nicht viel von Baby Leano zu sehen. Doch jetzt scheint Pietro unachtsam gewesen zu sein - ist das das Gesicht seines Sohnes?