Pietro Lombardi: Zoff um die Kinder? Er packt aus
Nach der Trennung von Laura Maria Rypa konzentriert Pietro Lombardi sich voll und ganz auf seine Söhne. Doch wie ist die Stimmung nach dem Liebes-Aus?
Seine Söhne stehen für ihn an erster Stelle: Pietro Lombardi.
© IMAGO / Gartner
Pietro Lombardi (33) geht wieder als Single durchs Leben. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis er die Trennung von Laura Maria Rypa (29) verkraftet hat. Den Kopf möchte der Sänger aber trotzdem nicht in den Sand stecken. Anstatt zu schmollen und zu trauern, stürzt er sich lieber in seine Vaterrolle und verbringt viel Zeit mit seinen Söhnen.
Pietro will ein guter Vater sein
Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob es für Pietro nicht hart ist, drei Kinder zu haben. „Nein. Es ist das größte Geschenk, das mir das Leben gegeben hat. Die Kinder leben bei Mama und das ist auch richtig so, weil eine Mama einfach eine Mama ist. Das heißt nicht, dass ein Papa nicht genauso wichtig ist, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine.”
Pietro stellt außerdem klar, dass er seine Söhne mehrmals in der Woche sehen will und dass dies bisher auch einwandfrei geklappt hat. „Mir ist wichtig, kein Besuchspapa zu sein, der alle zwei Wochenenden mal kurz hallo sagt, mit den Kindern spielt und dann wieder weg ist. Ich will in jeder Phase Papa sein, mit allem, was dazugehört”, sagt er offen.
Er legt großen Wert auf die Geschwisterbindung
Damit seine drei Söhne eine gute Bindung zueinander haben, plant der Ex-”DSDS”-Sieger zudem einmal in der Woche ein Treffen ein. „So haben alle drei Geschwister Zeit zusammen und (…) wissen, dass sie zusammengehören. Das ist für mich das Wichtigste.”
Bisher scheint diese Abmachung gut funktioniert zu haben. Und auch nach der Trennung von Laura Maria sollte es eigentlich keine Probleme geben. In seiner Instagram-Story zeigt Pietro den Fans sogar ein Foto der Söhne, das seine Ex ihm hat zukommen lassen. Die Kinder stehen eben weiterhin an erster Stelle …