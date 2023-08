Prinz Carl Philip & Prinzessin Sofia: Dramatisches Bootsunglück!

Der Platz, an dem die Familie anlegen wollte, war besetzt. Der Hafenmeister verwies sie an eine andere Stelle. Dort spielte sich dann das Drama ab, wie ein Augenzeuge berichtet: "Gerade als sie festgemacht hatten, kam eine kleine Einmannjollee rausgesegelt." An sich wäre das kein Problem gewesen. Aber sie "kenterte direkt hinter ihrem Boot."

Sofia und Carl Philip konnten nicht viel tun. "Sie fingen an herumzurennen", berichtet der Zeuge, während das umgekippte Boot immer weiter auf sie zusteuerte. Zum Glück war die Sicherheitspolizei zur Stelle. Sie waren in einem zweiten Boot hinterhergefahren und griffen nun beherzt in das Chaos ein. In letzter Sekunde gelang es ihnen, die Jolle wieder aufzurichten und den Besitzer aus dem Wasser zu ziehen. Von diesem Schreck mussten sich Sofia und Carl Philip erst einmal erholen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn die Polizei nicht rechtzeitig zur Stelle gewesen wäre.