Queen Elizabeth: Wieso tun Herzogin Kate & Prinz William ihr das an?

Dass Prinz William und Herzogin Kate des Öfteren zu offiziellen Anlässen London verlassen müssen, ist klar. Dafür gönnen sich die Royals jedoch auch gerne ein wenig Comfort und greifen auf den königlichen Hubschrauber als Transportmittel zurück - ganz zum Leidwesen von Queen Elizabeth II.. Das royale Oberhaupt, kann nicht mit ansehen, wie sich ihr Enkel und seine Familie in Gefahr begeben, wie nun die "Daily Mail" bekannt gab. Ein Insider des Palast will nun wissen: "Ich glaube, die Königin hat mit Sicherheit zu verstehen gegeben, dass es ihr unangenehm ist, wenn die ganze Familie mit dem Hubschrauber reist". Die Queen halte den Hubschrauber für unangemessen gefährlich und das obwohl er sogar ein Geschenk von ihr an die Familie war. Weiter äußert sich der Insider zu den Hintergründen wie folgt: