Prinz Charles & Prinz William: Jetzt nehmen sie keine Rücksicht mehr!

Nun: Auch Harry setzt sich seit Langem für Tier- und Umweltschutz ein – bekommt dafür aber keine öffentlichen Liebeserklärungen von seinem Vater …

Mal abgesehen davon, dass Charles sich ohnehin selten emotional äußert. Warum also gerade jetzt? Er muss sich doch denken können, dass das für Harry ein Stich ins Herz sein muss. Ist aber vielleicht genau das die Absicht von Charles – Harry zu zeigen, was er von seinem Verhalten hält? Ihm sagen zu wollen: 'Schau mal, mein Sohn, wie es dein großer Bruder macht. Du hingegen bereitest nur noch Ärger'? Natürlich hat William dieses Lob verdient – und doch wirkt es wie ein fieser väterlicher Seitenhieb gegen den rebellischen Sohn.

Dass das Verhältnis zwischen Charles und Harry einen tiefen Riss bekommen hat, weiß inzwischen jeder. Das ist längst kein Geheimnis mehr. Schließlich verurteilte der Rotschopf die Erziehungsmethoden seines Vaters öffentlich, gilt in der Familie als Querulant und mutierte immer mehr zum Außenseiter. Ist das hier also Charles’ bittere Rache? Menschlich vielleicht sogar verständlich. Aber sein eigenes Kind so vorzuführen – das ist schon eine fragwürdige Retourkutsche.