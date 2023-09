Prinz Daniel & Prinzessin Victoria: Hurra! Es wird ein Mädchen

Dieser Tage feiern die Schweden das 50. Thronjubiläum von König Carl Gustaf. Von dem großen Tag ihres Vaters wollte Victoria wohl keinesfalls mit einer Schwangerschaftsverkündung ablenken. Trotzdem merkten die Bürger im ganzen Land, dass etwas bei der Kronprinzessin anders war als sonst. Ein gewisses Strahlen schien sie zu umgeben.

Dieses spezielle Strahlen – die Schweden nennen es "mystisk glädje" – kann nur eines bedeuten: Schwangerschaft. Es umgab die Kronprinzessin schon, als sie mit Estelle und später Oskar "guter Hoffnung" war. In unbedachten Momenten legt sie die Hand auf ihren Bauch. Und in der Küche wundert man sich, dass über Nacht mal ein großer Eisbecher verschwindet. Heißhunger? Das wäre zumindest nicht ungewöhnlich bei einer Schwangerschaft.

Der erste Verdacht wurde bei den Feierlichkeiten zu Carl Gustafs Jubiläum immer konkreter. Bei einem Empfang im Schloss Drottningholm stießen alle Gäste mit Champagner auf den König an. Bis auf Victoria! Die Kronprinzessin soll zwar ein Sektglas in der Hand gehalten haben. "Champagner war aber nicht darin", verriet angeblich einer der Gäste hinter vorgehaltener Hand. Bei einer anderen Gelegenheit stieß Victoria wieder mit einem Champagnerkelch in der Hand an. "Getrunken hat sie ihn nicht", verrät ein Beobachter. "Sie gab das Glas an ihren Mann weiter, als sie wohl dachte, dass niemand hinsieht." Daniel soll ihr in dem Moment verschwörerisch zugezwinkert haben.

Deshalb ist man sich im "Drei-Kronen-Reich" sicher: Die Kronprinzessin ist in froher Erwartung! Und es gibt noch ein verräterisches Indiz: Ein Spielhäuschen im Garten von Schloss Solliden wurde frisch rosa gestrichen. Nun glauben alle, dass es ein Mädchen wird. Immerhin ist Teenagerin Estelle zu groß, um daran viel Interesse zu haben …

Natürlich, Bedenken gibt es auch. Immerhin feierte die Kronprinzessin im Juli ihren 46. Geburtstag. Da ist eine Schwangerschaft mit einem gewissen Risiko verbunden. Aber Victoria ist topfit. Und sie weiß nach Estelle und Oscar auch genau, was auf sie zukommt.

Offiziell verkündet hat Victoria nichts. Ob also an diesen Gerüchten etwas dran ist, wird sich erst zeigen...