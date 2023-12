Prinz Haakon: Sohn Sverre Magnus spricht über die Vergangenheit! "Da haben wir einfach einen sehr großen Fehler gemacht"

Es sind ungewöhnlich intime Aufnahmen, die der norwegische Palast nun mit der Öffentlichkeit geteilt hat. Anlässlich des 18. Geburtstags von Sverre Magnus hat das Königshaus ein Video-Interview mit dem Royal veröffentlicht. An seiner Seite saß seine ältere Schwester Ingrid Alexandra. Doch nicht beide Blaublüter wurde ins Kreuzverhör genommen, sondern die Tochter von Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit hat ihren kleinen Bruder interviewt. "Diese Fragen musste ich beantworten, als ich 18 wurde, also musst du sie jetzt beantworten", sagt sie zu Sverre Magnus am Anfang des Gesprächs, mit einem deutlichen Grinsen im Gesicht.

Anfänglich verlief das Geschwister-Interview relativ harmlos. Der Prinz freut sich darauf, endlich volljährig zu sein. Er erzählt: "Es wird wirklich cool sein, legal erwachsen zu sein und ein Auto fahren zu dürfen. Und die Feier wird richtig lustig." Außerdem plaudert er aus dem Nähkästchen, dass seine Lieblingsserie "Brooklyn Nine-Nine" ist und sein liebster Film "Die Verurteilten" heißt. Er verrät, dass er gerne Ski fährt, das Videospiel "Minecraft" spielt und Hunde seine Lieblingstiere sind.

Doch dann kommen Ingrid Alexandra und Sverre Magnus auch auf ein eher heikleres Thema zusprechen: den 80. Geburtstag von Königin Sonja und König Harald im Jahr 2017. Denn an dem Tag bekleckerte sich der Junior-Royal nicht unbedingt mit Ruhm, als er während der Feierlichkeiten einen sogenannten "Dab" machte. Dabei handelt es sich um eine Tanzbewegung, bei der beide Arme zu einer Seite ausgestreckt werden und der Kopf in eine der Armbeuge gelegt wird. Eine Aktion, die für viel Aufsehen sorgte. Heute sieht Sverre Magnus diese eher unroyale Tanzeinlage kritisch: "Da haben wir einfach einen sehr großen Fehler gemacht. (...) Daraus haben wir gelernt. Das werden wir nie wieder tun." Ziemlich ernstes Worte eines noch jungen Monarchen...