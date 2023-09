Prinzessin Mette-Marit: Große Sorge um ihren Sohn! Wie soll es bloß weitergehen?

Erst im Juni verließ Marius Borg Høiby das Familiendomizil Gut Skaugum, um mit seiner Freundin Nora ein eigenes Leben aufzubauen. Jetzt ist wieder alles aus – und Marius in den Schoß seiner Familie zurückgekehrt. Nun ja, fast! Statt kürzlich den runden Geburtstag seiner Mutter mitzufeiern, machte er lieber Norwegens Nachtclubs unsicher. Für Prinzessin Mette-Marit von Norwegen ein Stich ins Herz! Ihr Sohn denkt nur an sich, Jobs und Ausbildungen bricht er ab und stürzt sich in romantische Beziehungen, die leider nie von langer Dauer sind. Jetzt muss Mette nochmal ran und ihm eine Orientierung geben. Denn die Ehefrau von Prinz Haakon will, dass er endlich seinen Weg findet…