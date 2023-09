Prinz Haakon & Mette-Marit: Erschreckende Beichte! Warum macht er alles kaputt?

Es ist dieser ungeheure Nervenkitzel, der so viel Spaß macht. Und immer wieder der Wunsch, die perfekte Welle zu erwischen. Das Gefühl, auf dem Surfbrett zu fliegen, während unter einem das Wasser rauscht.

Haakon von Norwegen ist begeisterter Surfer. "Wenn ich nicht Kronprinz wäre, würde ich gerne als professioneller Surfer um die Welt reisen", sagte er einmal. Vielleicht ist es gut, dass sein Traum nicht in Erfüllung gegangen ist, denn seine Leidenschaft hätte ihn 2018 fast das Leben gekostet. Die Zeitung "Aftonposten" berichtete: "Die Schnur, die ihn mit dem Brett verband, verfing sich, und das Brett schlug gegen seinen Kopf. Die Wellen warfen ihn hin und her, als wäre er in einer Waschmaschine." Sein Ohr wurde so schwer verletzt, dass es furchtbar blutete. Die Folge war ein gefährlicher Riss im Trommelfell, der ihn fast taub gemacht hätte. "Die Ärzte verordneten ihm ein vorübergehendes Surfverbot", heißt es laut "Das Neue Blatt"

Man stelle sich vor, es wäre schlimmer gekommen. Was wäre aus der schwer kranken Mette-Marit geworden? Seine Frau wäre als trauernde Witwe zurückgeblieben, Tochter Ingrid Alexandra wäre sofort in die königliche Pflicht genommen worden, und auch das Königspaar Harald und Sonja hätte länger durchhalten müssen. Das ganze Familienglück – von einer Sekunde auf die andere zerstört.

Nun ist es ja noch mal gut gegangen. Man muss und soll ja auch Spaß im Leben haben. Vielleicht allerdings mit einer kleinen Prise Vorsicht...