Prinz Harry: Bittere Entscheidung! Warum tut er der Queen das an?

Auch wenn die Queen gerade probiert, ihr Gesicht zu wahren, berichtete Prinz Andrew bereits, wie sehr seine Mutter Prinz Philip vermisst. Auch die Tatsache, dass sie übermorgen Geburtstag hat und diesen Tag erstmals ohne ihren Ehemann erlebt, ist für sie alles andere als leicht. So würde es ihr sicherlich helfen, wenn sich die royale Familie für diesen Anlass nochmals für die versammeln würde. Doch Prinz Harry scheint anderer Meinung zu sein. So will er schon jetzt wieder zurück in die USA fliegen.