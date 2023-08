Prinz Harry: Er will endgültig die Trennung

Denn Harry und seine Meghan, für die er vor drei Jahren alles aufgegeben und sein ganzes Leben umgekrempelt hatte, sollen in einer handfesten Beziehungskrise stecken – und mittlerweile sogar die gemeinsame Zukunft in Frage stellen. "Meghan will in Hollywood durchstarten und möchte nicht dieselbe Richtung einschlagen, in die Harry gehen will", verkündete Celebrity-Expertin Kinsey Schofield gerade auf "GB News". Der Karriere zuliebe erwägt die Herzogin aktuell einen Umzug in die Filmhauptstadt Los Angeles. Das wäre für Harry, der sich dem Promi-Trubel nicht aussetzen will, ein absolutes No-Go. Das Problem: Er hat keine Alternativen. Seit er mit Meghan zusammen ist, hat sich der jüngere Königssohn immer mehr isoliert. "Er hat so viele Freundschaften verloren", bestätigt Royal-Autor Tom Bower. Vor allem der Verfolgungswahn, dem Harry mehr und mehr zu erliegen scheint, treibt selbst treue Weggefährten in die Flucht. Zuletzt wandten sich auch die Beckhams von ihm ab – der Prinz soll David vorgeworfen haben, er und Victoria hätten vertrauliche Informationen über die Sussexes an die Presse weitergegeben. Vermutlich fühle Harry sich inzwischen "einsam und frustriert", so Royal-Autor Tom Bower, und bedauere wahrscheinlich längst, "dass er keine Beziehung zu seiner Familie mehr hat." Hoffnung auf Versöhnung sieht der Experte jedoch nicht: "Ich denke, er hat zu viele Brücken eingerissen und sich selbst ein Loch gegraben." Die verfahrene Situation dürfte ihm nun, da die innige Blase, in die er sich mit Meghan zurückgezogen hatte, um von dort aus die böse Verwandtschaft zu bekriegen, endgültig geplatzt zu sein scheint, zunehmend zu schaffen machen. Zumal es auch beruflich nicht gerade rosig läuft: Nachdem Spotify Mitte Juni seinen Millionen-Deal Mitte Juni mit dem Paar kündigte, ist nun auch Netflix aufgrund mangelnder Produktivität der Sussexes nicht mehr an einer Vertragsverlängerung interessiert. Da wirkt es fast schon wie ein Akt der Verzweiflung, dass Harry nun auf den letzten Drücker ein Netflix-Projekt in Afrika plant. Vielleicht ja, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: den Streamingdienst doch noch von einer weiteren Zusammenarbeit zu überzeugen – und endlich mal Abstand von Meghan und ihren Ambitionen zu gewinnen. Eine Trennung auf Zeit könnte jedenfalls die perfekte Gelegenheit sein, eine klaren Kopf zu bekommen und sein aus dem Ruder gelaufenes Leben neu zu sortieren…