Prinz Harry: Führt er ein heimliches Doppelleben?

Nicht in England, nicht in Amerika, sondern in Afrika ist der Prinz der glücklichste Mann der Welt. Dort kann er ganz er selbst sein, niemand interessiert sich für Status und Glamour. Was viele nicht wussten: Harry hat sogar eine zweite Familie im fernen Botswana und führt ein heimliches Doppelleben! Nun plant der 38-Jährige die Flucht in das Land seines Herzens…

Seine "geliebte zweite Familie", wie er das Naturfilmemacher-Paar Tania "TJ" Jenkins und Mike Holding in seiner Autobiografie "Reserve" nennt, wird ihn mit offenen Armen empfangen. Es heißt, Harry wolle in Kürze in Botswana eine Dokuserie drehen – und zwar ohne seine Meghan!