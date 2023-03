Prinz Harry: Für immer verbannt! Jetzt wurde die letzte Verbindung nach England endgültig gekappt!

Mit seiner Doku rückte das Paar auch das Commonwealth in ein schlechtes Licht. Der Staatenbund, den es bereits seit 1931 gibt, hatte der Queen immer sehr am Herzen gelegen. Während ihrer Zeit in England engagierten sich auch der Prinz und die Schauspielerin in der dazugehörigen Wohltätigkeitsorganisation "Queen‘s Commonwealth Trust", die jungen Führungskräften aus dem Commonwealth unter die Arme greift. Sogar als Präsident und Vizepräsident waren Harry und Meghan tätig.

Doch auf der neuen Homepage der Organisation fehlt von den Sussexes und ihren Verdiensten nun jede Spur, wie "Das Neue" berichtet. Einfach ausgelöscht, als hätten sie mit diesem Herzensprojekt nie etwas zu tun gehabt. Selbst Schuld kann man da nur sagen!

