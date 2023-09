Prinz Harry: Geheimplan in Deutschland! Er legt alles auf eine Karte

Es ist ein ewiges Hickhack: Eigentlich wollen König Charles und sein Sohn Prinz Harry schon lange aufeinander zugehen – und doch haben sie es bislang nicht geschafft, sich wie zwei vernünftige Menschen an einen Tisch zu setzen. Aber jetzt scheint es tatsächlich die Gelegenheit dazu geben zu haben: In Düsseldorf, wo der Prinz die "Invictus Games" am 9. September eröffnete, soll es zu einem Geheimtreffen gekommen sein. Nur Meghan soll nichts davon wissen …