Prinz Harry: Gehirnwäsche! Ein Freund packt ganz öffentlich aus

Der Engländer hat überraschend ein TV-Interview mit "GB-News" gegeben. Dort spricht er aus, was viele denken: "Bin ich die einzige Person in Großbritannien, die sich fragt: Ist Harry endlich aufgewacht und hat die Wahrheit erkannt? Hat er endlich erkannt, was seine Frau tut? Und dass er einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und sich von ihrer Schönheit hat blenden lassen? Denn wir alle wissen das, aber er scheint es nicht zu sehen."

Auch Harry soll das langsam aber sicher einsehen. Doch er stecke in einer Zwickmühle. "Ich kenne Harry persönlich – und ich glaube, er wollte schon immer Vater sein, er wollte schon immer Kinder haben. Wenn er diese Beziehung jetzt verlassen würde, würde er seine Kinder verlieren, weil Meghan sie in Amerika behalten und er sie nicht sehen würde", so Paul.

Auf Dauer werden die beiden aber nicht zusammenbleiben. Davon ist er überzeugt, denn auch der ganze Druck der Öffentlichkeit, der Presse, die ganz Kritik nagen an der Beziehung.

Wie dann die Zukunft des 38-Jährigen aussehen wird? Burrell ist sich sicher: Er wird nach England zurückkehren. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass er, wenn es passiert – denn wir alle wissen, dass es passieren wird – ins Vereinigte Königreich zurückkehren wird. Ich denke, dass sowohl sein Vater, der König, als auch sein Bruder Prinz William ihn mit offenen Armen empfangen werden"; verrät er. Für viele ein langersehntes Happy End...

